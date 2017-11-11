رويترز

لا تحتاج النادلة تشانج كوي-فانج إلا عشر دقائق ليس لإعداد القهوة فحسب ولكن لكي تزين أقداح الزبائن برسومات ثلاثية الأبعاد لحيواناتهم الأليفة.

تستخدم تشانج الفرش وألوانًا مصنوعة من القهوة أو الشوكولاتة أو مربى الفواكه كي تزين الأشكال التي صنعتها من رغوة الحليب التي تعلو أقداح القهوة.

وكان صنع صورة ثلاثية أبعاد من رغوة الحليب أكبر تحد لتشانج التي تعمل في مقهى (ماي كوفي) في مدينة “كاوهسيونج” الساحلية في تايوان.

وقالت “الشيء الصعب هو التحكم في رغوة الحليب”.

في إشارة إلى حيوانات الزبائن الأليفة، قالت تشانج “توصلت إلى طريقة للتعبير عن سحرها… أضع رغوة الحليب مرة تلو الأخرى كي أعطي هذا الشعور بالطبقات”.

ويمكن أن يتكلف قدح القهوة 700 دولار تايواني (23 دولارًا)، بحسب درجة صعوبة الرسم ومكوناته.

ولا يجد الزبائن غضاضة في ترك قهوتهم تبرد حتى يتسنى لهم التقاط الصور مع ما أبدعته تشانج.

وقالت آمي لي، التي جاءت من تايبه لتلتقي مع أصدقاء في المقهى “نلتقط الصور منذ ساعة وما زلنا نتردد في احتساء (القهوة)”.

كما ترسم تشانج صورًا شخصية للزبائن وشخصيات كارتونية أيضًا.

وقال أحد الزبائن، ويدعى هسو لين-يون “إنه أمر لطيف جدًا ويجعلنا أيضًا نبدو أصغر سنًا. يجعلنا نبدو أكثر جمالًا”.