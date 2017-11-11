وكالات

ذكرت جماعة معنية بالحفاظ على البيئة أن تسعة دلافين من نوع “إيراوادي” تعيش في نهر ميكونج وُلِدت في الأشهر الـ11 الماضية، مما يثير آمالًا بزيادة أعداد هذا النوع من الدلافين الذي كان يشهد تراجعًا.

وذكر الصندوق العالمي للحياة البرية أن 80 فقط الآن من دلافين “إيراوادي” ما زالت تعيش في نهر ميكونج. ونفق اثنان من الدلافين حتى الآن، هذا العام، ووُلِدت تسعة دلافين، مقارنة بما حدث العام الماضي عندما نفقت أربعة دلافين ووُلِدت أربعة فقط.

وتعيش الدلافين في منطقة بطول نحو 190 كيلومترًا من نهر ميكونج بين كمبوديا ولاوس.

وأضاف الصندوق أن زيادة الأعداد مؤشر مشجع لمزيد من الاستقرار بالنسبة لهذا النوع من الدلافين، التي كانت على شفا الانقراض منذ أعوام، بسبب عمليات الصيد غير الشرعية. غير أن بقاء الدلافين ما زال يتعرض لتهديد بسبب بناء السدود التي تعمل بالطاقة الكهرومائية في نهر ميكونج.