بيروت - أ ش أ

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن وضع لبنان متماسك وليس ممسوكًا.

وقال – خلال عشاء هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر مساء يوم الجمعة – “همنا اليوم السير على المسار الإيجابي بالعودة إلى حكومة فعالة تهتم بهموم كافة القطاعات”.

وأضاف “لبنان لا يريد سوى الخير لكل اللبنانيين وعلاقات طيبة مع كل الدول وخاصة العربية منها”، لافتًا إلى أن لبنان واقع على محورين ونحن كتيار اخترنا أن نكون على المحور اللبناني.