القاهرة - أخبار مصر

أصدرت اللجنة العلمية للمؤتمر البحثي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 26 عدة توصيات.

أبرزها دعوة وزارة الثقافة لإنشاء قناة فضائية معنية ببث ما يقدم على مسارح الدولة من فنون ترتقي بذوق المواطن العربي مع توفير الإمكانات المادية والكوادر الفنية والعلمية لتعريف الجمهور بما يقدم بأسلوب ميسر شيق ومتطور، ودعوة المؤسسات الثقافية والأكاديمية والفنية في مصر والعالم العربي إلى تضافر الجهود لتبني مشروع إصدار معجم مصطلحات الموسيقى العربية، وترجمته إلى اللغة الإنجليزية حتى يكون متاحًا لكل الباحثين والموسيقيين في العالم أجمع.

كما أوصت اللجنة بجمع وتوثيق أعمال موسيقى الدراما بكل أنواعها وتبني فكرة تخصيص قسم لها وإدراج مادة تأليف موسيقى الدراما بمختلف المعاهد والكليات الموسيقية في الوطن العربي، وإنشاء منتديات إلكترونية لتوعية الشباب والارتقاء بذوقهم الموسيقي والفني.

جاء ذلك عقب الإعلان عن جوائز الدورة الـ 26 من عمر المهرجان، حيث أسفرت عن فوز الشاعر هاني فؤاد بأفضل كلمات، د. طارق عباسي كأحسن ملحن، إيهاب عبدالسلام كأحسن موزع، اما مسابقة العزف على آلة الربابة ففاز بمركزها الثاني التونسي قيس بن ماهر وحجبت اللجنة جائزتي الأول والثالث، وفي مسابقة رتيبة الحفني لغناء الأطفال حصد المركز الأول أحمد محمد الهواري، والثاني ليوسف حسن سعد، اما الثالث فتقاسمه كل من يوسف سامح ويارا صابر.