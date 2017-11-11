قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط عامل بحوزته بندقيتين آليتين وتنفيذ 751 حكمًا قضائيًا و 132 قضية مرافق و 55 مخالفة بيئية وتحرير 733 مخالفة مرورية.

وكان مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء أشرف رياض يفيد بضبط عامل “عبد الناصر أبو المجد محمد خليل”(68 عامًا) مقيم بناحية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي وبحوزته بندقيتين آليتين، وضبط وتنفيذ 751 حكمًا قضائيًا ومتهم هارب من تنفيذ أحكام جنائية و 132 قضية مرافق و 55 مخالفة بيئية و20 قضية تموينية وتحرير 733 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.