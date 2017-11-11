باريس - أ ش أ

كشف قصر الإليزيه يوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من السعودية تقديم مساعدة مالية للقوة الإفريقية المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي تحتاج ميزانيتها لنحو 100 مليون يورو.

وقال الإليزيه إن السلطات السعودية مستعدة لدعم قوة مجموعة الساحل الخمس في ضوء الإجتماع المرتقب في بروكسل في 14 ديسمبر حول مساندة هذه القوة.

وكانت فرنسا قد دعمت مبادرة دول مجموعة الساحل التي تضم (موريتانيا و مالي و بوركينا فاسو و تشاد و النيجر) لانشاء قوة عسكرية مشتركة للتمركز في أطراف مالي و بوركينا فاسو و النيجر للقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك.

كما أعرب الإتحاد الأوروبي عن دعمه للقوة الإفريقية، ودعا قادة هذا التحالف إلى الإجتماع مع نظرائهم الأوروبيين في بروكسل يوم 14 ديسمبر. وخصص الإتحاد 50 مليون يورو لمساعدة هذه القوة التي بدأت الأسبوع الماضي أولى عملياتها. وقدرت الموازنة اللازمة لتشغيل هذه القوة في البداية بنحو 423 مليون يورو إلا انها قد تتراجع إلى 240 مليون يورو.

وتعهدت الدول الخمس المؤسسة للقوة الإفريقية بتوفير 10 ملايين يورو فيما التزمت فرنسا بدفع 8 ملايين يورو. ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة تقديم 60 مليون دولار (51.5 مليون يورو).