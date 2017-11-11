أخبار مصر - السبت 11 نوفمبر

* “الكونجرس”: حان الوقت لتتحمل قطر مسؤولية دعمها “داعش” و”القاعدة” و”طالبان” وإيران.

* الجيش الليبي يسيطر على آخر جيب لتنظيم “داعش” في بنغازي.

* ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أمريكا الوسطى.

* الرئيس الفلبيني يهدد بصفع مسؤولة أممية انتقدت حملته ضد المخدرات.

* قانون روسي يلزم بتسجيل وسائل الإعلام الأمريكية كـ”عملاء أجانب”.

* ضغوط في الكونجرس على ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

الإتحاد الإماراتية

* “الكونجرس”: حان الوقت لتتحمل قطر مسؤولية دعمها “داعش” و”القاعدة” و”طالبان” وإيران.

* وزير الثقافة الموريتاني: قطر تسعى إلى الفتن.

* مثقفون وخبراء تونسيون لـ”الإتحاد”: وثائق بن لادن تفضح إرهاب نظام “الحمدين”.

* 9 يناير الجلسة النهائية بقضية فساد “بن جاسم ـ باركليز”.

* “فيفا” يدعو قطر إلى تحسين ظروف عمال منشآت المونديال.

* الأمم المتحدة تطالب دمشق بوقف حرمان الغوطة من الغذاء.

* “داعش” يستعيد نصف مساحة البوكمال بهجوم مضاد.

* مقتل وإصابة جنود روس بتفجير “مفخخة” قرب قاعدة حميميم.

* تركيا توقف 82 أجنبيًا متوجهين إلى سوريا.

* مخطط إسرائيلي لتكثيف الاستيطان في الأغوار.

* الجيش العراقي يطلق عملية تحرير “راوه” من “داعش”.

* أربيل تطلب من الصدر التوسط لحل الخلاف مع بغداد.

* اعتقال مطلوبين أمنيًا شرق السعودية.

* انفجار يؤدي إلى حريق أنبوب نفط بالبحرين.

* مقتل “عدد كبير” من “الشباب” الصومالية بغارة أمريكية جديدة.

* الجيش الليبي يسيطر على آخر جيب لتنظيم “داعش” في بنغازي.

* تونس: تكوين جبهة برلمانية “وسطية تقدميّة” من 43 نائبًا.

* الإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا.

* لودريان: الدواعش الفرنسيون سيحاكمون في العراق.

* الفاتيكان يحذر من خطر “هولوكوست نووي”.

* ترامب يندد بـ”أوهام دكتاتور” كوريا الشمالية.

الشرق الأوسط

* “عرض ثلاثي” من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد “داعش”.

* إسرائيل تهدد بمقاطعة منظمات حقوق الإنسان الدولية.

* إسرائيل ترفض تمكين آلاف الطلبة من مغادرة قطاع غزة.

* الشرطة الإسرائيلية تكشف عن ملف فساد رابع ضد نتنياهو.

* الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها.

* وزير يمني يعتبر “الصمت الأممي” تشكيكًا في حيادية المنظمات.

* القوات الجوية الأمريكية: طهران سلحت الحوثيين “باليستيًا”.

* ريتشارد كيمب: إيران أكبر تهديد للسلام العالمي… والحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا.

* اختطاف سعودي في لبنان… والمشنوق: لن نسمح باستغلال الأزمة لتعكير الأجواء.

* “الرئاسي” الليبي يوسع سلطاته في الغرب… والسويحلي يُصعّد ضد حفتر.

* مسؤول عسكري: فلول القذافي خططت للسيطرة على طرابلس.

* جزائريون يشترطون اعتذار باريس عن الاستعمار مقابل تطبيع العلاقات.

* التنسيق الأمني يتواصل بين بلجيكا وفرنسا لمطاردة متهمين بالإرهاب.

* جولة مفاوضات “بريكست” انتهت من دون نتائج.

* ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أمريكا الوسطى.

* الأمم المتحدة تبدأ إنتخاب قضاة المحكمة الجنائية.

* إصابة 25 شخصًا في قصف جوي غرب أفغانستان.

* الرئيس الفلبيني يهدد بصفع مسؤولة أممية انتقدت حملته ضد المخدرات.

الخليج الإماراتية

* نائب الرئيس اليمني: نحارب الحوثي وإيران.

* الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا بمحيط صنعاء.

* خادم الحرمين: يجب أن نكون كما كان والدنا وأولاده من بعده.

* “الإيكونومست”: على العالم دعم إصلاحات محمد بن سلمان.

* السعودية وفرنسا تبحثان الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

* ماكرون يستنكر استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي.

* “التعاون الإسلامي”: استهداف الرياض إنتهاك خطر للقانون الدولي.

* الرياض: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضدنا.

* واشنطن ولندن تتهمان موسكو بـ”إنكار الحقيقة” في “خان شيخون”.

* إصابة جنود عراقيين بعبوات ناسفة من مخلفات “داعش” غربي الأنبار.

* أوباما منع نشر وثائق ابن لادن لفضحها علاقة “القاعدة” بإيران وقطر.

* سلفاكير يمدد الطوارئ في أربع ولايات بجنوب السودان.

* الرئاسة التونسية تعلن تمديد سريان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.

* تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين شرقي الجزائر.

* اعتقال مشبوهين على صلة بالإرهاب في المغرب.

* قانون روسي يلزم بتسجيل وسائل الإعلام الأمريكية كـ”عملاء أجانب”.

* ثلاثة جرحى بعملية دهس قرب تولوز في فرنسا.

* مديرة اليونيسكو تتعهد بإصلاحات لترميم العبث القطري.

* ترامب يصف شي بينج بـ”الممثل القوي” للشعب الصيني.

* ضغوط في الكونجرس على ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

* فنزويلا تعتزم إعادة إطلاق محادثات مع المعارضة بوساطة دولية.

* “آسيان” وبكين تتفاوضان بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي.