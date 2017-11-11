صحافة عربية: “الكونجرس”: حان الوقت لتتحمل قطر مسؤولية دعمها “داعش” و”القاعدة” و”طالبان” وإيران
أخبار مصر - السبت 11 نوفمبر
* “الكونجرس”: حان الوقت لتتحمل قطر مسؤولية دعمها “داعش” و”القاعدة” و”طالبان” وإيران.
* الجيش الليبي يسيطر على آخر جيب لتنظيم “داعش” في بنغازي.
* ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أمريكا الوسطى.
* الرئيس الفلبيني يهدد بصفع مسؤولة أممية انتقدت حملته ضد المخدرات.
* قانون روسي يلزم بتسجيل وسائل الإعلام الأمريكية كـ”عملاء أجانب”.
* ضغوط في الكونجرس على ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
الإتحاد الإماراتية
* “الكونجرس”: حان الوقت لتتحمل قطر مسؤولية دعمها “داعش” و”القاعدة” و”طالبان” وإيران.
* وزير الثقافة الموريتاني: قطر تسعى إلى الفتن.
* مثقفون وخبراء تونسيون لـ”الإتحاد”: وثائق بن لادن تفضح إرهاب نظام “الحمدين”.
* 9 يناير الجلسة النهائية بقضية فساد “بن جاسم ـ باركليز”.
* “فيفا” يدعو قطر إلى تحسين ظروف عمال منشآت المونديال.
* الأمم المتحدة تطالب دمشق بوقف حرمان الغوطة من الغذاء.
* “داعش” يستعيد نصف مساحة البوكمال بهجوم مضاد.
* مقتل وإصابة جنود روس بتفجير “مفخخة” قرب قاعدة حميميم.
* تركيا توقف 82 أجنبيًا متوجهين إلى سوريا.
* مخطط إسرائيلي لتكثيف الاستيطان في الأغوار.
* الجيش العراقي يطلق عملية تحرير “راوه” من “داعش”.
* أربيل تطلب من الصدر التوسط لحل الخلاف مع بغداد.
* اعتقال مطلوبين أمنيًا شرق السعودية.
* انفجار يؤدي إلى حريق أنبوب نفط بالبحرين.
* مقتل “عدد كبير” من “الشباب” الصومالية بغارة أمريكية جديدة.
* الجيش الليبي يسيطر على آخر جيب لتنظيم “داعش” في بنغازي.
* تونس: تكوين جبهة برلمانية “وسطية تقدميّة” من 43 نائبًا.
* الإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا.
* لودريان: الدواعش الفرنسيون سيحاكمون في العراق.
* الفاتيكان يحذر من خطر “هولوكوست نووي”.
* ترامب يندد بـ”أوهام دكتاتور” كوريا الشمالية.
الشرق الأوسط
* “عرض ثلاثي” من ترمب لبوتين عن سوريا: إبعاد إيران من الجنوب وتنسيق بعد “داعش”.
* إسرائيل تهدد بمقاطعة منظمات حقوق الإنسان الدولية.
* إسرائيل ترفض تمكين آلاف الطلبة من مغادرة قطاع غزة.
* الشرطة الإسرائيلية تكشف عن ملف فساد رابع ضد نتنياهو.
* الحكومة اليمنية: أكبر رد على الميليشيات سحقها.
* وزير يمني يعتبر “الصمت الأممي” تشكيكًا في حيادية المنظمات.
* القوات الجوية الأمريكية: طهران سلحت الحوثيين “باليستيًا”.
* ريتشارد كيمب: إيران أكبر تهديد للسلام العالمي… والحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا.
* اختطاف سعودي في لبنان… والمشنوق: لن نسمح باستغلال الأزمة لتعكير الأجواء.
* “الرئاسي” الليبي يوسع سلطاته في الغرب… والسويحلي يُصعّد ضد حفتر.
* مسؤول عسكري: فلول القذافي خططت للسيطرة على طرابلس.
* جزائريون يشترطون اعتذار باريس عن الاستعمار مقابل تطبيع العلاقات.
* التنسيق الأمني يتواصل بين بلجيكا وفرنسا لمطاردة متهمين بالإرهاب.
* جولة مفاوضات “بريكست” انتهت من دون نتائج.
* ضغوط في واشنطن لإلغاء قانون الحماية المؤقتة لدول أمريكا الوسطى.
* الأمم المتحدة تبدأ إنتخاب قضاة المحكمة الجنائية.
* إصابة 25 شخصًا في قصف جوي غرب أفغانستان.
* الرئيس الفلبيني يهدد بصفع مسؤولة أممية انتقدت حملته ضد المخدرات.
الخليج الإماراتية
* نائب الرئيس اليمني: نحارب الحوثي وإيران.
* الجيش اليمني يحقق تقدمًا جديدًا بمحيط صنعاء.
* خادم الحرمين: يجب أن نكون كما كان والدنا وأولاده من بعده.
* “الإيكونومست”: على العالم دعم إصلاحات محمد بن سلمان.
* السعودية وفرنسا تبحثان الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.
* ماكرون يستنكر استهداف الحوثيين للرياض بصاروخ باليستي.
* “التعاون الإسلامي”: استهداف الرياض إنتهاك خطر للقانون الدولي.
* الرياض: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضدنا.
* واشنطن ولندن تتهمان موسكو بـ”إنكار الحقيقة” في “خان شيخون”.
* إصابة جنود عراقيين بعبوات ناسفة من مخلفات “داعش” غربي الأنبار.
* أوباما منع نشر وثائق ابن لادن لفضحها علاقة “القاعدة” بإيران وقطر.
* سلفاكير يمدد الطوارئ في أربع ولايات بجنوب السودان.
* الرئاسة التونسية تعلن تمديد سريان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.
* تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين شرقي الجزائر.
* اعتقال مشبوهين على صلة بالإرهاب في المغرب.
* قانون روسي يلزم بتسجيل وسائل الإعلام الأمريكية كـ”عملاء أجانب”.
* ثلاثة جرحى بعملية دهس قرب تولوز في فرنسا.
* مديرة اليونيسكو تتعهد بإصلاحات لترميم العبث القطري.
* ترامب يصف شي بينج بـ”الممثل القوي” للشعب الصيني.
* ضغوط في الكونجرس على ترامب لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
* فنزويلا تعتزم إعادة إطلاق محادثات مع المعارضة بوساطة دولية.
* “آسيان” وبكين تتفاوضان بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي.
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