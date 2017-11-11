موسكو - أ ش أ

دعت وزارة الخارجية الروسية أفغانستان والمجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق في مقتل مدنيين نتيجة ضربات الطيران الأمريكي في شمال أفغانستان.

وذكرت الخارجية – في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) يوم الجمعة – أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 بجروح نتيجة غارات نفذها الطيران الأمريكي في منطقة جهاردره بولاية قندز في الثالث من نوفمبر الحالي.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية الأفغانية وقيادة قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان تنفي سقوط ضحايا بين المدنيين على الرغم من أن خبراء من بعثة الأمم المتحدة لدعم أفغانستان أكدوا مقتل المدنيين.

وقالت الخارجية الروسية “ندعو السلطات الأفغانية والمنظمات الحقوقية الدولية بحزم إلى إجراء تحقيق موضوعي ودقيق في كافة ملابسات الحادث في منطقة جهاردره ومحاسبة المسؤولين واتخاذ التدابير الفعالة من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث”.