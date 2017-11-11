نيويورك - رويترز

أغلقت بورصة وول ستريت على تغير لا يذكر يوم الجمعة مع تسجيل خسائر لسهمي “إنتل” و”آبل” في ظل تخوف المستثمرين بشأن مستقبل التخفيضات الضريبية الموعودة للشركات بعد خطط كشف النقاب عنها النواب الجمهوريون.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 39.73 نقطة، أو ما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 23422.21 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.32 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 2582.3 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة تعادل 0.01 بالمئة إلى 6750.94 نقطة.