ستوكهولم - رويترز

سجل البديل ياكوب يوهانسون هدفًا في الشوط الثاني كان كافيًا لفوز السويد على أرضها 1-0 أمام إيطاليا يوم الجمعة لتتقدم خطوة في ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 وذلك عقب أمسية فاترة.

ففي ذهاب الملحق في ستوكهولم لعب أندريا بيلوتي مهاجم إيطاليا ضربة رأس مرت بجوار القائم أظهرت طموحًا ضعيفًا للفريق الزائر الذي أراد إدراك التعادل على الأقل قبل خوض الإياب في ميلانو يوم الإثنين المقبل لحسم بطاقة الظهور في نهائيات روسيا.

لكن الوضع تغير عندما نزل يوهانسون بديلًا لألبين إيكدال في الدقيقة 57 لينتزع الكرة بعدها بأربع دقائق ويسدد وسط غابة من السيقان لتغير الكرة اتجاهها وتهز شباك الحارس جيانلويجي بوفون.

وكاد ماتيو دارميان أن يدرك التعادل عندما سدد كرة ارتدت من القائم ليظل الخطر محدقًا بإيطاليا المهددة بالغياب عن كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958 في السويد.