نيويورك - رويترز

هبط الدولار يوم الجمعة أمام سلة عملات واتجه صوب تسجيل أكبر إنخفاض أسبوعي في شهر بفعل خيبة أمل المستثمرين الناجمة عن احتمال تأجيل جزء من إصلاح ضريبي كبير في الولايات المتحدة حتى عام 2019 وهو الأمر الذي كبح المكاسب التي حققتها العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات كبرى 0.08 بالمئة إلى 94.37. وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر 0.6 بالمئة متجهًا صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر (تشرين الأول).

كما خسر الدولار 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية هذا الأسبوع.

وأزاح الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الستار عن خطة ضريبية يوم الخميس تختلف عن نسخة مجلس النواب على عدة جبهات، بما في ذلك استقطاعات الضرائب.

وفي تعقيد لمساعي الجمهوريين للإصلاح الضريبي، قال أعضاء مجلس الشيوخ إنهم، شأنهم شأن مجلس النواب، يريدون خفض معدل ضرائب للشركات إلى 20 بالمئة من 35 بالمئة، لكن في عام 2019.

وزاد مؤشر الدولار ثلاثة بالمئة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية الأسبوع الماضي بدعم من آمال الخفض الضريبي.

واختتم الجنيه الإسترليني الأسبوع مرتفعًا حيث قفز نصفًا بالمئة أمام الدولار يوم الجمعة مع تلقي العملة البريطانية دعمًا من بيانات أفضل من المتوقعة حول الصناعة البريطانية وزيادة الثقة في التقدم المنجز بشأن مباحثات الانفصال البريطاني.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.37 بالمئة إلى 1.3197 دولار.