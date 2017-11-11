دانانج (فيتنام) - رويترز

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء بقمة المنتدى الإقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبك” في فيتنام يوم الجمعة رغم بيان للبيت الأبيض استبعد عقد إجتماع رسمي بين الزعيمين.

وتبادل الزعيمان الابتسامات ووقفا بجوار بعضهما لالتقاط صورة جماعية تذكارية مع قادة آخرين ثم توجها للجلوس في مكانين مختلفين على المائدة.

كان البيت الأبيض ذكر أنه لم يجر ترتيب إجتماع رسمي بين ترامب وبوتين بسبب تضارب ارتباطاتهما في القمة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين قبيل الوصول إلى دانانج “لا يوجد إجتماع رسمي مرتب على جدول الأعمال ولا نتوقع أن يعقد إجتماع رسمي”.

ويعقد الإجتماع الرئيسي لزعماء المنتدى في مدينة دانانج الساحلية اليوم السبت.

وفيتنام المحطة الرابعة في جولة ترامب الآسيوية التي تستغرق 12 يومًا.