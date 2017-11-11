نيويورك/لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لكن تراجع أسواق الأسهم والدولار، الذي انخفض بفعل الشكوك بشأن الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، حد من الخسائر.

ومن شأن ارتفاع العائد على السندات الأمريكية الضغط على الذهب من خلال تقليص جاذبيته بينما من شأن تراجع الدولار أن يجعل المعدن الأصفر المقوم به أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1275.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش. ولامس المعدن الأصفر 1288.34 دولار للأوقية يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) ويتجه لصعود أسبوعي نسبته 0.5 بالمئة.

وانخفض الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 13.30 دولار، أو ما يعادل واحدًا بالمئة، إلى 1274.20 دولار للأوقية. وزادت العقود 0.4 بالمئة على أساس أسبوعي.

ويتجه الدولار لأول إنخفاض أسبوعي في شهر حيث تعرضت العملة الأمريكية لضغوط بعد الارتفاع الذي سجلته في الآونة الأخيرة بفعل خيبة الأمل في أن إصلاحًا ضريبيًا في الولايات المتحدة قد يتأخر حتى عام 2019.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.89 دولار للأوقية لكنها على المسار لزيادة نسبتها 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهي الأولى في أربعة أسابيع.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 929.40 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 16 أكتوبر (تشرين الأول) عند 941.40 دولار للأوقية. ويتجه المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 994.22 دولارًا للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2001 عند 1026.10 دولار للأوقية يوم الخميِس. وانخفض المعدن 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.