سمرقند (أوزبكستان) - رويترز

دافع مسؤولان بارزان من الإتحاد الأوروبي وإيران يوم الجمعة عن الإتفاق الذي يقيد برنامج طهران النووي في مواجهة انتقادات حادة للإتفاق من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في مؤتمر صحفي في أوزبكستان إن الإتفاق “إنجاز كبير للدبلوماسية الأوروبية والدولية متعددة الأطراف”.

وأضافت أن “الإتحاد الأوروبي سيعمل على ضمان مواصلة الإلتزام بالإتفاق بشكل كامل من كل الأطراف وبكل أجزائه”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه ضربة للإتفاق في 13 أكتوبر (تشرين الأول) حين رفض التصديق على أن إيران ملتزمة به رغم أن المفتشين الدوليين أكدوا إلتزامها. ووافقت طهران بموجب الإتفاق على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات إقتصادية مفروضة عليها.

وأمام الكونجرس مهلة حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات التي تقرر رفعها بموجب الإتفاق.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضًا يوم الجمعة في مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة في سمرقند بشأن الأمن والتنمية في منطقة وسط آسيا.

وقال ظريف “أثبتنا عمليًا امتثالنا لمبدأ منع الانتشار ونزع السلاح النووي من خلال التمسك بالإتفاق النووي وتنفيذ كل إلتزاماتنا التي تنص عليها خطة العمل المشتركة الشاملة” في إشارة للاسم الرسمي للإتفاق.