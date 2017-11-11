وكالات

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الكولومبي 2-1، يوم الجمعة، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سواون بكوريا، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا.

افتتح سون هيونج مين التسجيل لكوريا الجنوبية في (د.10)، ثم أضاف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في (د.61)، قبل أن يرد منتخب كولومبيا بهدف وحيد سجله كريستيان زاباتا في (د.77).

وتأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نهائيات المونديال في المركز الثاني من المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، بينما تأهل منتخب كولومبيا في المركز الرابع من تصفيات أمريكا الجنوبية، رفقة البرازيل وأوروجواي والأرجنتين.