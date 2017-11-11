رويترز

زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة هذا الأسبوع بأكبر وتيرة منذ يونيو (حزيران) مع ارتفاع أسعار الخام إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2015.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) بواقع تسع حفارات ليصل العدد الإجمالي إلى 738 منصة.

وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر بكثير منه قبل عام عندما كانت 452 حفارة فقط عاملة بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 في النصف الثاني من العام الماضي مع بدء تعافي الخام من إنخفاض في الأسعار استمر عامين.

واستمرت الزيادة في عدد منصات الحفر 14 شهرا قبل أن تتوقف في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بعد أن بدأ بعض المنتجين تقليص خطط الإنفاق حين تراجعت الأسعار خلال الصيف.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع قليلا توقعاتها لنمو الإنتاج النفطي في عام 2017 إلى زيادة قدرها 370 ألف برميل يوميا مقارنة مع 380 ألف برميل يوميل في توقعات الشهر الماضي.

بيد أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي إلى 9.2 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي عند عشرة ملايين برميل يوميا في 2018 من 8.9 مليون برميل يوميا في 2016 حسبما قالت الإدارة. وبلغ الإنتاج ذروته في 1970 عند 9.6 مليون برميل يوميا.

واقترب سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي من 58 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. ومنذ بداية 2017 إلى الآن بلغ متوسط عقود الخام الآجلة نحو 50 دولارا للبرميل مقارنة مع 43.47 العام الماضي.