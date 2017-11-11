أخبار مصر - السبت 11 نوفمبر

* السيسي: الشباب المصري نجح بجدارة في تقديم نفسه أمام العالم.

* قابيل: الإتحاد الأوروبي يستحوذ على 75% من تدفقات الإستثمار الأجنبي لمصر.

* المشاركون في محاكاة مجلس الأمن: على المصريين أن يفخروا ببلدهم ورئيسهم.

* 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي.

* العصار يبحث مع سفير البوسنة دعم التصنيع المشترك.

* الملا يبحث مع الوفد القبرصي إستثمار الثروات البترولية شرق المتوسط.

الأهرام

* السيسي: الشباب المصري نجح بجدارة في تقديم نفسه أمام العالم.

* الحكومة: مليار جنيه موازنة تدريب شباب العاملين بالجهاز الإداري.

* “كلنا معاك” تقيم إحتفالية بمستشفى أبوالريش.. و”علشان تبنيها” تكثف نشاطها بأسيوط.

* مجلس الدولة: لجنة للانتهاء من اللائحة الطلابية وقانون المرور.

* راشد: السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد.

* بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها لمصر: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها ومعدلات النمو فاقت التوقعات.

* قابيل: الإتحاد الأوروبي يستحوذ على 75% من تدفقات الإستثمار الأجنبي لمصر.

* مميش: قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا بعبور 64 سفينة.

* البنا: انتهاء الاستعداد لمكافحة الجراد عبر 54 محطة.

* 10 أفراد يعملون على عمق 56 مترًا.. محطة أسيوط الكهرومائية تسابق الزمن.

* تكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكة الحديد.

* “صلاح” ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

* عبد الشافي مستاء من الشائعات والأهلي السعودي ينفي الاسغناء عنه.

* الخطيب: رغبة الجمعية العمومية وراء دخولي الإنتخابات.. رفضت استقالة مهند حرصًا على عدم حل مجلس الإدارة.

* طاهر يواصل جولاته وسط أنصاره.. ويعد بإنهاء إجراءات فرع التجمع الخامس.

* حطب يسكت جميع المشككين.. إنتخابات الأهلي صحيحة.. وغير قابلة للطعن.. والأحكام لن تؤثر عليها.. فرع زايد ليس له حق التصويت.. ومركز التسوية هو الحكم الفصل في أي طعون.

أخبار اليوم

* قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. منتدى لرجال الأعمال المصريين والقبارصة لدعم الإستثمارات المشتركة.

* توافق مصري سعودي حول معارضة حل الخلافات بالحرب.. الجبير: جميع دول المنطقة تتفق مع رأي الرئيس السيسي ولن نسمح بتهديد حزب الله للسعودية.

* الرئيس السيسي والسيدة قرينته يزوران الفنانة شادية للإطمئنان عليها.

* المشاركون في محاكاة مجلس الأمن: على المصريين أن يفخروا ببلدهم ورئيسهم.

* شباب العالم: المنتدى “هايد بارك” للحوار وتبادل الأفكار دون قيود.

* عبد الكريم موسى وزير الشباب السوداني: المنتدى منصة دولية للحوار بين شباب العالم والمسئولين في بلادهم.

* وزير الشباب السنغالي: نؤيد دعوة السيسي لإدراج مكافحة الإرهاب ضمن منظومة حقوق الإنسان الدولية.

* إجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة خلال ساعات.

* إفتتاح 200 مسجد جديد خلال 40 يومًا.

* د. خالد عبد الغفار: لجان نوعية خلال ساعات لدراسة تنفيذ تكليفات الرئيس وعرض نتائجها عليه فورًا.

* تحولت إلى جباية في بعض المدارس.. مجموعات التقوية المدرسية تفشل في مواجهة الدروس الخصوصية.

* مشروع قانون لربط الدعم بعدد أفراد الأسرة.. الزيادة السكانية لغم يهدد حياة 104 ملايين مصري.

* 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي.

* محافظ البنك المركزي: البنوك تسعى إلى المزيد من التيسيرات في قروض الشباب.

* وزير الكهرباء يبحث ارتفاع الفواتير.

* ارتفاع مستحقات البترول لدى الكهرباء إلى مليار جنيه.

* بروتوكول بين الأهلي المصري ومحافظة القاهرة لإقراض ورش ومعارض شق الثعبان.

* 2000 مشارك في مسابقة “الحلم المصري”.

* كوبر يلعب للفوز.. ويحذر من التهاون.. كتيبة الفراعنة تتحدى النجوم السوداء غدًا.

* الأهلي على صفيح ساخن.. الإنتخابات تدخل مرحلة الحسم.. والبدري يصحح المسار الكروي.

* الإنتخابات تدخل مرحلة “تكسير العظام”.. الزمالك يستهدف مرعي.. ونيبوشا يبدأ التجهيز “للنصر”.

الجمهورية

* في أول حوار له على صفحة المنتدى.. السيسي: الفضل لشبابنا في نجاح المؤتمر أمام العالم.

* اهتمام عالمي بتصريحات السيسي في المنتدى.. الاسوشيتدبرس: مصر تتصدى بـ”بسالة” للإرهاب.

* العناني: تنشيط السياحة.. أهم مكاسب المنتدى.

* إنطلاقة كبرى لحملتي تأييد السيسي.

* “كلنا معاك” في حي الأسمرات.. ندوات تثقيفية وتوعية بأهمية المشاركة في صناعة المستقبل.

* الأساتذة والخبراء: التطوير الشامل للمناهج.. مطلوب.. والحذف ليس من اختصاص الآباء والأمهات!!.. بتر غير مشروع.. وإعدام للمناهج.

* الآباء والأمهات يدافعون ويبررون: مطالبنا مشروعة.. المناهج مكدسة.. والعيال “تعبت”.

* إلهام إبراهيم قدمت المقترح.. والمحافظ وافق: كنترول إعدادية الجيزة.. 4 قطاعات.

* وفد “العمل الدولية” يرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.. القانون الجديد.. يوحد الطبقة العاملة ويلغي التعددية.

* العصار يبحث مع سفير البوسنة دعم التصنيع المشترك.

* الملا يبحث مع الوفد القبرصي إستثمار الثروات البترولية شرق المتوسط.

* أسواق عالمية للأسر المنتجة والحرف التراثية.. معارض دائمة في 10 محافظات تستفيد منها 3 ملايين أسرة.

* القوات البحرية تنقذ 13 راكبًا من الغرق في الغردقة.

* وصول 346 سائحًا إلى سفاجا على متن أكبر سفينة في العالم.

* المنتخب الوطني يطير إلى غانا لمواجهة النجوم السوداء.

* مدرب غانا يتعهد بالفوز على الفراعنة.