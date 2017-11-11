صحافة مصرية: السيسي: الشباب المصري نجح بجدارة في تقديم نفسه أمام العالم
أخبار مصر - السبت 11 نوفمبر
* السيسي: الشباب المصري نجح بجدارة في تقديم نفسه أمام العالم.
* قابيل: الإتحاد الأوروبي يستحوذ على 75% من تدفقات الإستثمار الأجنبي لمصر.
* المشاركون في محاكاة مجلس الأمن: على المصريين أن يفخروا ببلدهم ورئيسهم.
* 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي.
* العصار يبحث مع سفير البوسنة دعم التصنيع المشترك.
* الملا يبحث مع الوفد القبرصي إستثمار الثروات البترولية شرق المتوسط.
الأهرام
* السيسي: الشباب المصري نجح بجدارة في تقديم نفسه أمام العالم.
* الحكومة: مليار جنيه موازنة تدريب شباب العاملين بالجهاز الإداري.
* “كلنا معاك” تقيم إحتفالية بمستشفى أبوالريش.. و”علشان تبنيها” تكثف نشاطها بأسيوط.
* مجلس الدولة: لجنة للانتهاء من اللائحة الطلابية وقانون المرور.
* راشد: السياحة المصرية تتعافى بشكل جيد.
* بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها لمصر: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها ومعدلات النمو فاقت التوقعات.
* قابيل: الإتحاد الأوروبي يستحوذ على 75% من تدفقات الإستثمار الأجنبي لمصر.
* مميش: قناة السويس تحقق رقمًا قياسيًا بعبور 64 سفينة.
* البنا: انتهاء الاستعداد لمكافحة الجراد عبر 54 محطة.
* 10 أفراد يعملون على عمق 56 مترًا.. محطة أسيوط الكهرومائية تسابق الزمن.
* تكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكة الحديد.
* “صلاح” ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.
* عبد الشافي مستاء من الشائعات والأهلي السعودي ينفي الاسغناء عنه.
* الخطيب: رغبة الجمعية العمومية وراء دخولي الإنتخابات.. رفضت استقالة مهند حرصًا على عدم حل مجلس الإدارة.
* طاهر يواصل جولاته وسط أنصاره.. ويعد بإنهاء إجراءات فرع التجمع الخامس.
* حطب يسكت جميع المشككين.. إنتخابات الأهلي صحيحة.. وغير قابلة للطعن.. والأحكام لن تؤثر عليها.. فرع زايد ليس له حق التصويت.. ومركز التسوية هو الحكم الفصل في أي طعون.
أخبار اليوم
* قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.. منتدى لرجال الأعمال المصريين والقبارصة لدعم الإستثمارات المشتركة.
* توافق مصري سعودي حول معارضة حل الخلافات بالحرب.. الجبير: جميع دول المنطقة تتفق مع رأي الرئيس السيسي ولن نسمح بتهديد حزب الله للسعودية.
* الرئيس السيسي والسيدة قرينته يزوران الفنانة شادية للإطمئنان عليها.
* المشاركون في محاكاة مجلس الأمن: على المصريين أن يفخروا ببلدهم ورئيسهم.
* شباب العالم: المنتدى “هايد بارك” للحوار وتبادل الأفكار دون قيود.
* عبد الكريم موسى وزير الشباب السوداني: المنتدى منصة دولية للحوار بين شباب العالم والمسئولين في بلادهم.
* وزير الشباب السنغالي: نؤيد دعوة السيسي لإدراج مكافحة الإرهاب ضمن منظومة حقوق الإنسان الدولية.
* إجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة خلال ساعات.
* إفتتاح 200 مسجد جديد خلال 40 يومًا.
* د. خالد عبد الغفار: لجان نوعية خلال ساعات لدراسة تنفيذ تكليفات الرئيس وعرض نتائجها عليه فورًا.
* تحولت إلى جباية في بعض المدارس.. مجموعات التقوية المدرسية تفشل في مواجهة الدروس الخصوصية.
* مشروع قانون لربط الدعم بعدد أفراد الأسرة.. الزيادة السكانية لغم يهدد حياة 104 ملايين مصري.
* 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي.
* محافظ البنك المركزي: البنوك تسعى إلى المزيد من التيسيرات في قروض الشباب.
* وزير الكهرباء يبحث ارتفاع الفواتير.
* ارتفاع مستحقات البترول لدى الكهرباء إلى مليار جنيه.
* بروتوكول بين الأهلي المصري ومحافظة القاهرة لإقراض ورش ومعارض شق الثعبان.
* 2000 مشارك في مسابقة “الحلم المصري”.
* كوبر يلعب للفوز.. ويحذر من التهاون.. كتيبة الفراعنة تتحدى النجوم السوداء غدًا.
* الأهلي على صفيح ساخن.. الإنتخابات تدخل مرحلة الحسم.. والبدري يصحح المسار الكروي.
* الإنتخابات تدخل مرحلة “تكسير العظام”.. الزمالك يستهدف مرعي.. ونيبوشا يبدأ التجهيز “للنصر”.
الجمهورية
* في أول حوار له على صفحة المنتدى.. السيسي: الفضل لشبابنا في نجاح المؤتمر أمام العالم.
* اهتمام عالمي بتصريحات السيسي في المنتدى.. الاسوشيتدبرس: مصر تتصدى بـ”بسالة” للإرهاب.
* العناني: تنشيط السياحة.. أهم مكاسب المنتدى.
* إنطلاقة كبرى لحملتي تأييد السيسي.
* “كلنا معاك” في حي الأسمرات.. ندوات تثقيفية وتوعية بأهمية المشاركة في صناعة المستقبل.
* الأساتذة والخبراء: التطوير الشامل للمناهج.. مطلوب.. والحذف ليس من اختصاص الآباء والأمهات!!.. بتر غير مشروع.. وإعدام للمناهج.
* الآباء والأمهات يدافعون ويبررون: مطالبنا مشروعة.. المناهج مكدسة.. والعيال “تعبت”.
* إلهام إبراهيم قدمت المقترح.. والمحافظ وافق: كنترول إعدادية الجيزة.. 4 قطاعات.
* وفد “العمل الدولية” يرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات.. القانون الجديد.. يوحد الطبقة العاملة ويلغي التعددية.
* العصار يبحث مع سفير البوسنة دعم التصنيع المشترك.
* الملا يبحث مع الوفد القبرصي إستثمار الثروات البترولية شرق المتوسط.
* أسواق عالمية للأسر المنتجة والحرف التراثية.. معارض دائمة في 10 محافظات تستفيد منها 3 ملايين أسرة.
* القوات البحرية تنقذ 13 راكبًا من الغرق في الغردقة.
* وصول 346 سائحًا إلى سفاجا على متن أكبر سفينة في العالم.
* المنتخب الوطني يطير إلى غانا لمواجهة النجوم السوداء.
* مدرب غانا يتعهد بالفوز على الفراعنة.
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