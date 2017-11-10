القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي المرشح لرئاسة النادى خلال الإنتخابات التى ستجري فى 30 من نوفمبر الجاري خلال ندوته التي أقيمت فى مقر النادى بمدينة نصر أن القائمة التى يخوض بها سباق الإنتخابات تنقسم إلى شقين الأول متواجد معه منذ فوزه بالإنتخابات فى 2014 و الشق الثانى إضافه لأى مجلس لأنه يضم نخبه من القامات فى مجال كل فرد منهم

واوضح طاهر – في تصريحات له اليوم – أن الأرقام و الحقائق توضح ما تم إنجازه خلال فترة تولى مجلس الإدارة على مدار الثلاث سنوات الماضية خلال مقرات النادى فى الجزيرة و مدينة نصر وفرع الشيخ زايد بمدينة الساس من أكتوبر .

وكشف طاهر عن أنه سيتسلم أرض النادى فى فرع التجمع الخامس من وزارة الإسكان يوم الأثنين المقبل وقال إنه هناك مؤتمرا صحفياً يوم 21 من الشهر الجاري, للحديث عن تفاصيل جديدة خاصة بإستاد الأهلي خاصة بعدما تولت إحدي الشركات الفرنسية الكبري عمل دراسة جدوي للمشروع وايضاً هناك شركة ألمانية تتولى الدراس الهندسية بالإضافة لشركة أي سي كابيتل المصرية.

وأضاف أن قائمته الإنتخابية تعمل على توفير تأمين طبي لجميع أعضاء النادى بجانب التأمين على النشاط الرياضي .

وشدد طاهر على أنه هناك من يريد العبث بإستقرار النادى الأهلي لأنه مصلحته فى هذا الإتجاه والدليل على هذ الأمر الدعوي التى أقامها البعض لحل مجلس الإدارة بعد مرور ساعات من نجاحه فى الإنتخابات الماضية، وكشف أن هناك من كان يريد و يتمنى الفشل له، ولكن إصرار و عزيمة مجلس الإدارة وقفت حالاً دون تحقيق ذلك، وأختتم حديثه قائلاً : نحن لا نبخس حقوق من عمل و أنجز فلا تبخسوا حقوقنا و إنجازاتنا.