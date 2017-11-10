طنطا - أ ش أ

اعلن وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي, إنه تم ضخ 2731 طنا من المواد بترولية (سولار, بنزين 80, و92) , بالإضافة إلى طرح 54 ألف اسطوانة بوتاجاز بأسواق المحافظة, من بينها 51 ألفا و158 أسطوانة منزلي, و3 آلاف أسطوانة غاز تجارية زنة 25 كيلو.

وأضاف وكيل الوزارة – في تصريح اليوم /الجمعة/ – أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود والأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة, محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.