اخبار مصر - احمد عوض

انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الاول عن الثروة الحيوانية … تحديات وآفاق مستقبلية بمدينة الغردقة ينظمه معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى حيث يشارك 200 باحث فى هذا المجال وتستمر أعمال المؤتمر حتى 13 نوفمبرالحالى.

تشهد فعاليات المؤتمر علاج مشاكل المربيين والعاملين في قطاع الانتاج الحيواني والدواجن و انشاء اول معامل عن سلامة الغذاء وتشخيص المنتجات الحيوانية والحجر الصحى بمدينة الغردقة .

يذكر ان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر استقبل عصر اليوم الأستاذه الدكتورة / منى محرز على نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويرافقها الدكتور ممتاز شاهين عميد معهد بحوث الصحة الحيوانية وذلك بديوان عام المحافظة وقد تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في علاج مشاكل المربيين والعاملين في قطاع الانتاج الحيواني والدواجن .

حيث آشار عبد الله إلى أنه تم تنفيذ الحملة القومية لتحصين جميع الحيوانات من الامراض وترقيمها بهدف إنشاء قاعدة بيانات واضحة تساهم في وضع خطة لحماية الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة.

افتتح المؤتمر اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد نائبا عن محافظ البحر الاحمر بحضور ممثلى وزارة الزراعة والطب البيطرى بالمحافظة .