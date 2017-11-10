القاهرة - أ ش أ

اكد كريستوفر رودريجز, رئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن إنه على مدى السنوات العشر الماضية, كان للشراكة مع الأزهر الشريف أثر إيجابي في بناء مهارات اللغة الإنجليزية, والنقاش والمهارات القيادية للمعلمين والطلاب.

جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الثقافي البريطاني وجامعة الأزهر في الذكرى العاشرة لشراكتهم.

وأضاف رودريجز – في بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم /الجمعة/ – أن هذه الشراكة ساعدت خريجي الأزهر والباحثين على المشاركة في الحوار بين الأديان والثقافات مع أشخاص من بلدان وثقافات وأديان أخرى, ما يتفق مع مهمة المجلس الثقافي البريطاني لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدان.

وأضاف” نحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال مبادرات للتعليم المباشر والتعليم الإلكتروني ودعم تطوير أداء المعلمين من خلال المنح الدراسية والفرص الأخرى. وذكرت السفارة أن المجلس الثقافي البريطاني وقع مذكرة تفاهم جديدة مع جامعة الأزهر لمواصلة العمل معا لبناء مهارات معلمي الأزهر اللغوية ومهارات التدريس الحديثة. انطلق البرنامج في 2007 بناء على طلب من الإمام الأكبر, حين كان رئيسا لجامعة الأزهر.

ويشهد هذا الشهر مرور 10 أعوام من التعاون بين الجهتين.

وأشارت إلى أن المشروع قد بدأ بدعم جامعة الأزهر في إنشاء مركز تدريب اللغة الإنجليزية من أجل دعم الطلاب لتطوير مهاراتهم اللغوية لتمكينهم من التواصل والنقاش حول دينهم. على مدى السنوات العشر الماضية نما المشروع وتوسع في مجموعة من المجالات, بما في ذلك برامج منح الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى برامج دعم المعلمين بالمدارس الأزهرية الابتدائية والثانوية تقوم جامعة الأزهر باختيار المعلمين والعاملين بهذه البرامج داخلياk, وهناك أكثر من 6000 آلاف مستفيد من هذه البرامج.

وتم إطلاق برنامج الأزهر لمنح الدكتوراه في المملكة المتحدة عام 2015 بطلب من الإمام الأكبر, وحصل 6 باحثين تم اختبارهم من قبل جامعة الأزهر على المنحة, واتاي تهدف لتمكين الباحثين بمهارات قيادة القرن الحادي والعشرين وإقامة الحوار الذي يجمع بين الثقافة والدين.