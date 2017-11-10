صنعاء - أ ش أ

شنت طائرات التحالف العربي مساء اليوم /الجمعة غارتين على مواقع ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر بالعاصمة حسبما أفادت قناة “العربية” الإخبارية مساء اليوم /الجمعة – “إن طائرات التحالف قصفت وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء بغارتين”.

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت مخبأ تاجر السلاح الأكبر في اليمن والمسؤول عن تهريب السلاح الإيراني إلى الحوثيين فارس مناع.

وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي فارس مناع أصيب في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مخبأه في صعدة القديمة، أمس الخميس، فيما قتل سبعة من مرافقيه.