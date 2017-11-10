أخبار مصر- أحمد عوض

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة.

وذكر بيان لمصلحة الجمارك اليوم الجمعة – أن معلومات وردت من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء سفاجا بشأن محاولة السائق “ع أ”, يبلغ من العمر 34 عاما تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة للمعاينة والكشف بالتنسيق بين مباحث المخدرات ومباحث الميناء وتم معاينة السيارة التريللا والمصدرة للسعودية والصنف المصدر عبارة عن ليمون حيث تبين وجود 7 أجولة بداخلها 400 كيس أحجام مختلفة تحتوى على 600 ألف قرص من أقراص الكبتاجون المخدر مخبأة داخل بالتات الليمون يصعب كشفها.

وتم تقدير التعويض الجمركي بمبلغ 180 مليون جنيه وقام بالتثمين ربيع راشد رئيس قسم التعريفة مصطفى هاشم مأمور التعريفة, وقرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 435 لسنة 2017 والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة والإحالة للنيابة العامة.