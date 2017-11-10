لندن - أ ش أ

رأت مجلة (الإيكونوميست) البريطانية أن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هو الميدان الذي أحرز فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا ساحقا على خصومه.

ورصدت المجلة – في مستهل تقرير لها – تراجع نسبة الرضاء الشعبي عن أداء ترامب في عامه الأول من الرئاسة والتي سجلت 37% وهي أقل نسبة مقارنة بأي رئيس أمريكي آخر في أول تسعة أشهر في المنصب.

وأشارت الإيكونوميست إلى أن حلفاء ترامب التشريعيين لم يجتازوا بعد أية عوائق قانونية رئيسية على الرغم من سيطرتهم على مجلسي الكونجرس (الشيوخ والنواب).

وعليه رأت المجلة ألا مجال للدهشة من أن يبدو ترامب وقد وجد العزاء في ميدان وحيد لا ينازعه في السيطرة عليه منازع – إنه “حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ولفتت الإيكونوميست إلى أن ترامب حاليا يحظى بعدد 42.4 مليون متابع على تويتر، ما يجعله يحتل المركز الــ 21 في قائمة أكثر الحسابات شعبية على منصة تويترـ والأكثر من ذلك إثارة للدهشة هو سرعة ترامب في الوصول إلى ذلك الرقم في وقت وجيز.

وأوضحت المجلة أنه وعلى مدار العام الماضي شهدت أعداد متابعي ترامب على تويتر ارتفاعا نسبته 22.5% ليتصدر السباق في هذا المضمار، ويليه لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مسجلا نسبة 32%.

ونوهت الإيكونوميست عن احراز ترامب انتصارا في ميدان تويتر على الكثيرين من منافسيه أمثال هيلاري كلينتون ورابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وصحيفة النيويورك تايمز.