بيروت - أ ش أ

واصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لقاءاته مع سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان لابلاغهم الموقف اللبناني من التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة والتي أعقبت تقديم سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

فقد استقبل الرئيس عون سفراء كل من العراق علي العامري وسلطنة عمان بدر بن محمد المنزري وفلسطين أشرف دبور والجزائر أحمد بوريان وتونس كريم بودالي والمغرب امحمد كرين واليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس والسودان علي صادق علي.

وأبدى السفراء العرب حرص بلادهم على الإستقرار والأمن في لبنان وأبدوا تقديرهم للجهود التي يبذلها الرئيس عون من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان.