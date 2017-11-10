نصرالله يتهم السعودية بإحتجاز الحريري 2017/11/10 - 22:10 نصرالله يتهم السعودية بإحتجاز الحريري2017-11-10T22:10:58+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ 10-11-2017 نصر توقع إتفاقيتين مع منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 250 مليون جنيه 10-11-2017 محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك لتطوير منطقة شق الثعبان 10-11-2017 منتدى شباب العالم نموذج يبشر بالأمل في عالم يفيض بالسلام الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا يشهدان الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن فعاليات جلسة “محاكاة مجلس الأمن” فى منتدى شباب العالم 9-11-2017
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