القاهرة - اخبار مصر

تأهل المنتخب المنتخب السنغالي إلى كأس العالم بعد الفوز على نظيره الجنوب إفريقي 2-0 في المباراة المعادة من الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وأصبح بذلك المنتخب السنغالي ثالث الأفارقة المتأهلية لكأس العالم بعد المنتخب المصري، ونظيره النيجيري.

كان الفيفا قد قرر إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا بعدما ثبت قيام حكم المباراة جوزيف لامبتي بالتلاعب بنتائج المباريات، بسبب المراهنات.

وسجل هدفي المنتخب السنغالي ديافرا ساخو في الدقيقة 12 وتامساكنا مخيزي، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب ، ليتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 16 عاما، فيما توقف رصيد منتخب جنوب أفريقيا عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.