بغداد - أ ش أ

أعلن نائب رئيس المجلس المحلي لقضاء طوز خورماتو بالعراق علي الحسيني ، اليوم الجمعة ، أن مدفعية هيئة الحشد الشعبي قصفت مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي قرب قضاء طوز خورماتو شمال العراق.

وقال الحسيني إن مدفعية الحشد الشعبي قصفت ، للتنظيم في مناطق الزنجيلي وبير أحمد غرب قضاء طوز خورماتو وبعد رصد مجموعة من عناصر التنظيم بالمراصد الليلية تم قصف هذه التجمعات وتمكنت من قتل عدد كبير في صفوف التنظيم.

وأضاف أن تنظيم داعش يستخدم مضادات في جبال حمرين والمنطقة الصحراوية ، لافتا الى أن قوات الأمنية تتخذ الإجراءات لمداهمة هذه المناطق للقضاء علي التنظيم.