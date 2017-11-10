القاهرة - أ ش أ

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر ترفض دائما الحلول العسكرية في التعامل مع قضايا الدول، وأن موقفها ثابت مع وحدة الأوطان وضد تقسيمها، ومشددا على أن مصر تدعم الجيوش الوطنية العربية وتقف دائما في وجه الميليشيات.

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية – أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري – على ثبات موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لمبادئ المواطنة.

وحول منتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله مساء الخميس، بمدينة شرم الشيخ، أكد السفير بسام راضي أن أهم رسالة خرج بها المنتدى هي مواجهة الفكر المتطرف، وكان بمثابة وسيلة قوية في محاربة الإرهاب بشكل مباشر.

وقال السفير راضي: “إننا في حاجة ماسة إلى الالتفات بشكل كبير إلى الشباب، وضرورة دمجهم في السلطة واتخاذ القرار، وهذا ما أوصى به الرئيس السيسي في ختام المؤتمر”.. مؤكدا أن مستوى الشباب الذين شاركوا في المنتدى جاوز كل التوقعات، حيث أثبتوا قدرات فائقة أثناء مشاركتهم بجلسة محاكاة مجلس الأمن بالمنتدى.