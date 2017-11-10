القاهرة - أ ش أ

أبدت وسائل الإعلام العالمية اهتماما بالغا بمضمون حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء أول أمس الأربعاء، والذي شارك فيه 14 من أهم وسائل الإعلام العالمية الأكثر انتشارا وتأثيرا.

وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات – في بيان لها – أن قائمة وسائل الإعلام التي حاورت الرئيس شملت كلا من وكالات الأسوشيتد برس الأمريكية، ورويترز، وشينخوا الصينية، ووكالة الأنباء الفرنسية، وأنسا الإيطالية، ووكالة الأنباء الكويتية “كونا”، وشبكة بي بي سي البريطانية، وقناة وموقع العربية، وقناة سكاي نيوز عربية، وقناة الغد العربي، وجريدة الشرق الأوسط السعودية، وجريدة الحياة اللندنية، ووكالة بلومبرج الأمريكية، في حضور رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك عدد من رؤساء التحرير والصحفيين المصريين.

ورصدت هيئة الاستعلامات أبرز ما ورد في وسائل الإعلام العالمية سواء تلك التي حضر ممثلوها اللقاء أو في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في أنحاء العالم وذلك خلال الساعات الأولى بعد اللقاء.