أخبار مصر - وكالات

تمكن أمناء متحف “نيلسون أتكنز” للفنون من العثور على حشرة ميتة في إحدى لوحات الفنان فينسنت فان جوخ.

وأظهرت المسوحات الضوئية والفحوصات عن طريق المجهر التي أجراها الأمناء بمدينة كنساس الأمريكية للوحة “أشجار الزيتون” وجود حشرة الجراد ميتة داخل اللوحة منذ رسمها عام 1889، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتمكن خبراء الفن من ربط ذلك مع أسلوب فان جوخ في اختياره للأماكن المفتوحة للرسم. إلا أن الحشرة تفقد أجزاء حيوية من جسمها، مما يشير لكونها كانت ميتة بالفعل عند التصاقها باللوحة بطريقة ما.

وحفز ذلك خبراء الفن على إجراء مزيد من الدراسات لكشف سر هذه الحشرة.