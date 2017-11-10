بانكوك - وكالات

تجذب رياضة كمال الأجسام أعدادا متزايدة من النساء في تايلاند، في رد فعل على معايير الجمال التقليدية التي كانت تفرض عليهن أن يكن نحيفات.

ويظهر هذا التوجه جليا في مسابقة لكمال الأجسام للنساء نظمت هذا الأسبوع في بانكوك.

يذكر ان تايلاند بجوائز عدة في بطولة العالم في كمال الأجسام التي أقيمت في منغوليا في أكتوبر ، وقال رئيس اتحاد كمال الأجسام في جنوب شرق آسيا “فريقنا النسائي من الأفضل في العالم”.

وتستضيف تايلاند في ديسمبر من العام 2018 بطولة العالم في هذه الرياضة.