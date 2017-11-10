اخبار مصر – وفاء صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن بالمنيا برئاسة العميد الدكتور منتصر عويضه مدير البحث الجنائي من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا إخطارا من مدير البحث الجنائى بالمديرية يفيد ضبط 15 قطعة سلاح نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 5 بندقية خرطوش و10 فرد محلى الصنع ، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة .

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 قضايا مواد مخدرة عبارة عن 4 قضايا اتجار وقضية واحدة اتجار عبارة عن 49 قرص مخدر و25 جرام هيروين ، بالإضافة إلى تمكن مباحث المرور من ضبط 2124 مخالفة مرورية متنوعة.