الإسكندرية - أ ش أ

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر بالفوز على نظيره الأوليمبي بنتيجة (2-1) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم /الجمعة على ملعب إستاد حرس الحدود بالإسكندرية، وذلك في منافسات دور ال`32 من عمر المسابقة.

أحرز هدفي سموحة، اللاعبان ياسر إبراهيم في الدقيقة 20، وعبد العزيز إمام في الدقيقة 90.. بينما سجل هدف الأوليمبي الوحيد أسامة مرعي في الدقيقة 80.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد وحيدة من فريق الأوليمبي، بعد أن أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة في وجه اللاعب وائل مصطفى عبد الفتاح في الدقيقة 32.

وبهذا الفوز، صعد سموحة إلى الدور الـ 16، ليلتقي بنظيره بتروجيت الفائز بدوره على البنك الأهلي بهدف نظيف في منافسات دور الـ32.