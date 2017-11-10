القاهرة - أ ش أ

ينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة الدورة الثانية من معرض ومؤتمر المشترين الدوليين للصناعات النسيجية لإفريقيا تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بعد غد الأحد.

وذكر بيان أصدره المكتب اليوم الجمعة أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيفتتح غدا السبت المعرض الذي ستشارك به 75 شركة من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية من مصر وبعض الدول الإفريقية مثل: إثيوبيا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وموريشيوس وأوغندا وغانا.

وقال بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة -في البيان- إنه من المقرر أن يناقش المؤتمر تطوير صناعة النسيج في إفريقيا، وكيفية تطوير سلاسل توريد متكاملة في القارة لتلبية احتياجات المشترين.

وأوضح البيان أن المعرض سيتيح الفرصة لتوفير فرص تصديرية جديدة تزيد من حصص الصادرات المصرية في الأسواق الدولية; علاوة على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع النسيجيات مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة .. حيث يعد قطاع النسيج من القطاعات الواعدة التي تساهم بنسبة 34% من إجمالي الناتج الصناعي; كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون عامل.