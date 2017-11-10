المنيا - أ ش أ

أكد اللواء ناصر فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا أن الإدارة الصحية بمركز مطاي أعلنت عن الانتهاء من أعمال المسح الخاص ب` “فيروس سي” في كافة قرى المركز, حيث تم فحص 60 ألفا و165 مواطنا منذ بداية أعمال المسح الطبي للمواطنين منذ فبراير الماضي وحتى الآن.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية أن أعداد من يتم فحصهم من المواطنين شهريا يبلغ حوالي 7000 شخص بمشاركة 400 فريق طبي, مشيرا إلى أن عمليات المسح الطبي للمواطنين تكون بالمجان, حيث تتم إحالة الحالات المصابة إلى مستشفى اليوم الواحد بسمالوط ومستشفيات التأمين الصحي لتلقي العلاج وعمل كافة الفحوصات اللازمة ومتابعة الحالات المصابة حتى تماثلها للشفاء.