باريس - أ ف ب

أكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الجمعة أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، “حر في تنقلاته” وانه من المهم “ان يقوم بنفسه بخياراته”.

وأضاف لودريان ردا على شائعات بفرض قيود على تنقلات الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه السبت الماضي من السعودية، “لقد توجه الى ابوظبي (الاربعاء) عشية قدوم (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، وبالتالي نعتقد أنه حر في تنقلاته ومن المهم ان يقوم بنفسه بخياراته”.

من جانبه، أكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية ان فرنسا تأمل في “ان يملك كامل حريته في الحركة وان يكون بامكانه تماما ان يقوم بدوره الاساسي في لبنان”.

وشكلت استقالة الحريري من السعودية مفاجأة للطبقة السياسية في لبنان التي تطالب بالحاج بعودته الى بيروت.

ولكون الاستقالة تمت من الرياض، سرت شائعات كثيرة حول اجبار الحريري على الاستقالة وانه ليس حرا في تنقلاته، خصوصا وان اعلانه الاستقالة تزامن مع توقيف عشرات الامراء والمسؤولين ورجال الاعمال في السعودية في حملة غبر مسبوقة في السعودية.

واتهم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله المملكة السعودية الجمعة ب”احتجاز” الحريري وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية انه “رهينة” في السعودية.