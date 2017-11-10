نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
إحالة مسئول الأملاك بخط المرج – شبين القناطر للتحقيق
وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان موقع حادث قطار شبين القناطر
رفع آثار حادث قطار شبين القناطر وعودة الحركة لطبيعتها
الأحد..رئيسا وزراء مصر وتونس يترأسان اللجنة العليا للبلدين
وزير الأوقاف: المنوفية من أولي المحافظات بإنضباط الأئمة والدعاة
التعليم العالى تعلن عن برنامج الإيفاد المصرى الألمانى طويل الأجل
بروتوكول بين “القاهرة” والبنك الأهلي لتطوير شق الثعبان
“العصار” يبحث مع سفير البوسنة التعاون المشترك
توقف رحلات الطيران بين مصر واليمن لليوم السادس
طوارئ بالمطار لمغادرة وفود منتدي شباب العالم بشرم الشيخ
طقس السبت معتدل..والعظمى بالقاهرة 24
“السجون” تمكن نزيلا من مناقشة رسالة الدكتوراه بجامعة الإسكندرية
مصر تعرض فرص الاستثمار بقمة الاتحاد الاوربى باليونان
مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 64 سفينة
تداول 367 شاحنة بموانئ البحر الاحمر
بالصور..ميناء سفاجا يستقبل سابع أكبر سفينة سياحية بالعالم
رئيس شركة السكر: الأرصدة “آمنة”.. وتكفي حتى مارس
“تيلرسون” يحذر من استخدام لبنان لخوض نزاعات
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تزود الحوثيين بالصواريخ الباليستية
الإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا بكفالة مالية
تثبيت تعيين الفرنسية “اودري ازولاي” مديرة عامة لليونسكو
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي للاحتفال بعيد يهودي
“الكتابة الشاملة” في ندوة بمعرض الشارقة للكتاب
زين: “الوطنية للإعلام” نقلت منتدى شباب العالم بمهنية
رئيس اكاديمية الفنون: منتدى شباب العالم واجهة مشرفة لمصر
العامرى: عدد زوار معرض الشارقة يقترب من 2 مليون زائر
خبير حساسية يحذر من التهاون مع “البرد”
توفير جهاز السيكروترون للمسح الذري بالاسكندرية
اضطراب الغدد الصماء يلعب دورا أساسيا في حياتنا
بيت عائم يعمل بالطاقة الشمسية.. ويتصدى للكوارث
مطار الغردقة الدولى يستقبل ١٧ الف سائح أوروبي
جوجل يحتفي بميلاد الشحرورة صباح
مصر تضيف الذهبية الرابعة بـ “الووشو كونج فو”
محمد صلاح يكتسح ميسى كأفضل لاعب “أشول” بالعالم
الزمالك يفوز على الأوليمبي (34-27) في دوري المرتبط لكرة اليد
الإسماعيلي يفوز على الشرقية 3-1 بكاس مصر
المنتخب الوطني يطير إلي غانا لمواجهة النجوم السوداء
منتخب الفراعنة يختتم تدريباته إستعداداً لغانا
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