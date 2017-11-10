القاهرة - أ ش أ

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واستشاري الأطفال وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، من التهاون في التعامل مع نزلات البرد، التي تنتشر هذه الأيام.

واوضح بدران ان انخفاض درجات الحرارة، وتقلب الطقس يسمح لفيروسات البرد بالانتشار عبر منصات ثابتة ومتحركة تتولى مهمة إطلاقه ونشره مع العطس والسعال ولمس الأسطح الملوثة.

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه لا يوجد تطعيم – حتى الآن – ضد فيروسات البرد لكونها متعددة وبالمئات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ولفت بدران ان مرضى حساسية الصدر هم الأكثر معاناة مع البرد بين فئة ذوى الأمراض المزمنة, لا سيما من يهملون العلاج ولا يصلون لعتبات السيطرة على الربو.