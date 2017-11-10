بكين - أ ش أ

واصل منتخب مصر تألقه في بطولة العالم للووشو كونج فو التقليدى، بعدما نجحت البطلة هاجر فرحات، في أن تضيف الميدالية الذهبية الرابعة في منافسات الأساليب، بالمسابقة التي تستضيفها الصين.

وبذلك، يصبح لدى منتخب مصر 9 ميداليات متنوعة في البطولة (4 ذهب – 4 فضة – 1 برونز)؛ حيث أحرز الميداليات: (الذهب): هشام نبيل – سلمى صلاح – امير السيد – هاجر فرحات، (والفضة): سارة صلاح – محمد كامل عبد الهادى – حسن خليفة – محمد ناجى، و(البرونز): نور لاشين.