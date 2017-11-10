العراق (أ ف ب)

شارك نحو 14 مليون زائر عراقي وأجنبي من دول مختلفة في إحياء أربعينية الإمام الحسين التي بلغت ذروتها اليوم الجمعة في مدينة كربلاء جنوب بغداد، فيما تواصل حشود الزوار ذهابا وإيابا اداء مراسم الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي انه تم نشر 35 ألف عنصر من الجيش والشرطة إضافة إلى تفتيش يدوي للزائرين والزائرات مع وجود أكثر من 1500 عنصر نسوي، ولفت إلى وجود أربعة آلاف عنصر من الحشد الشعبي يشاركون على الأرض بمساعدة من طيران الجيش الذي يقوم بمسح صحراء كربلاء وصولا إلى الأنبار في غرب البلاد.

واعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان رسمي نجاح الخطة الامنية لحماية ملايين الزائرين واكد أن نجاح القوات العراقية في هذه المهمة يضاف الى انتصارات قواتنا ضد عصابات داعش الارهابية وتحريرها الاراضي والمدن العراقية كافة.

وأعلنت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق اليوم الجمعة أن “عدد زائري أربعينية الإمام الحسين وصل الى نحو 14 مليون زائر”.

وتعد هذه المناسبة التي تنتهي بعد ظهر الجمعة، من أكبر المناسبات الدينية في العالم، وتحيي ذكرى مرور أربعين يوما بعد العاشر من محرم، ويقوم الزوار، من نساء ورجال وأطفال متشحين بالسواد، بقطع كيلومترات طويلة للوصول إلى داخل الحضرة الحسينية، قبل أن ينقسموا في منطقة تسمى “بين الحرمين”، فيختارون إما الدخول إلى مقام الإمام الحسين، أو الى مقام أخيه العباس، الملقب لدى الشيعة بـ”أبو الفضل” أو “قمر بني هاشم”.