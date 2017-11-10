الشارقة - أ ش أ

استضاف ملتقى الكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب ثلاثة من متخصصي الأدب في ندوة بعنوان “الكتابة الشاملة” تناولت أبرز القضايا المتعلقة في السرد, والشعر, والنثر.

وشارك في الندوة التي أدارتها الكاتبة الإماراتية أسماء الزرعوني, كلا من نجم والي, والدكتورة نجوى بن شتوان, والدكتورة أمينة ذيبان, حيث أكدوا أن الكتابة الشاملة يقصد بها قيام الكتاب بانجاز أصناف شتى النصوص الإبداعية, مثل القصة القصيرة والرواية والمسرحية والدراسات النقدية وأدب الطفل, مستعرضين الإشكاليات المرتبطة بهذا النوع من الكتابة.

وفي هذا الشأن أشارت الدكتورة أمينة ذيبان إلى أن الكتابة الأدبية في مفهومها تعني القدرة على ترجمة الأفكار والمشاعر الداخلية والأحاسيس والانفعالات, ومن ثم نقلها إلى الآخرين بأسلوب أدبي رفيع; بغية التأثير في نفوس السامعين أو القارئين تأثيرا يكاد يقترب من انفعال أصحاب هذه الأعمال, ولكن مهما كان الكاتب متمكنا فإنه لا يمكن أن يكون شموليا إلا من خلال النص الذي يقدمه وليس من خلال تنوع الألوان والأبواب الأدبية التي يخوضها.

من جانبها ، اوضحت الكاتبة الدكتورة نجوى بن شتوان:”إن الكتابة الشمولية مسألة معقدة, لأنها تتطلب من الكاتب بذل مجهودات خارقة, تمكنه من الإبداع في مختلف مجالات الأدب, وترتكز بالضرورة على الخلفية الثقافية لدى الكاتب أو المؤلف.