القاهرة - أخبار مصر

تصدر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، الاستفتاء الجماهيرى الذى طرحته صحيفة “ماركا” الإسبانية، لاختيار أفضل لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى فى العالم.

وحصل محمد صلاح على 62% من أصوات الجماهير المشاركة فى الاستفتاء حتى الآن، متفوقاً على ليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى الذى حصل على 25% من الأصوات، وجاء ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد فى المركز الثالث بعدما حصل على 7% فقط من أصوات الجماهير المشاركة فى الاستفتاء.