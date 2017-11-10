﻿ بيت عائم يعمل بالطاقة الشمسية.. ويتصدى للكوارث | أخبار مصر

ويتيح التصميم الذي نقل البيت، كما يضمن مقاومته لرياح تصل سرعتها إلى 156 ميلا في الساعة.

وسيجري تزويد البيوت العائمة والفخمة، بنظام “هيدرولي” يتيح التثبيت وتفادي الغرق، أثناء حصول الكوارث، كما يقوم بجمع مياه الأمطار وتنقيتها حتى تصبح قابلة للاستعمال.

وتأمل الشركة أن تعرض البيت في نهر ميامي، الصيف المقبل، وسط رهان على أن تشكل البيوت العائمة بديلا مستقبليا عن البيوت الحالية التي تنهار بشكل سريع أمام زحف العواصف.