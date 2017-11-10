القاهرة - أخبار مصر

مكن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتمكين أحد النزلاء من الحضور لمناقشة الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وقام قطاع السجون، بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من حضور المناقشة بمقر كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، التي نالها بتقدير (جيد جدا) بعد أن وفر قطاع السجون كافة التسهيلات والرعاية منذ بداية حبس المذكور في عام 2004 ومكنته من الحصول على درجة الماجستير من داخل محبسه ثم درجة الدكتوراه.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى توليها وزارة الداخلية وتهدف إلى توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة،وفي ضوء موافقة وزير الداخلية على الطلب المقدم من السجين محمد الشناوى محمد الشناوى “نزيل سجن برج العرب” لمناقشة الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.