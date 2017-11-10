جنيف (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حملة مكافحة وباء الكوليرا في اليمن معرضة لنكسات خطرة اذا استمر الحصار على البلاد.

وصرّحت المتحدثة باسم المنظمة فاضلة شعيب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف،أنه تم إحراز تقدما في مجال معالجة الوباء لكن يمكن حدوث نكسات خطرة اذا لم يتيسر وصول المنظمة الى كل المناطق المتأثرة، واعتبرت أن السيطرة على وباء الكوليرا تحد صعب جدا وإغلاق الحدود وكل سبل الوصول الى البلاد لن يساعد في ذلك.

ودعت المتحدثة كل الأطراف المعنية بهذا النزاع الى التفكير في الكوليرا التي لا تزال تنتشر بكثافة في البلاد حيث أن مصادر المنظمة على الأرض أصبحت ضئيلة بسبب الحصار ولم تتمكن الاربعاء الماضي من ارسال 250 طن من المعدات الطبية عبر البحر لأن المركب، الذي كان من المفترض أن ينطلق من جيبوتي، لم يتمكن من ذلك بسبب إغلاق مرفأ الحُديدة اليمني.

وأشارت رئيسة منظمة اليونيسف في اليمن ميريتكسل ريلانو من جهتها، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه في حال استمر الحصار، فإن مخزونات الوقود في البلاد لن تكفي سوى حتى نهاية شهر نوفمبر ونحن بحاجة الى وقود لابقاء نظام الامداد بالمياه ومراكز العناية مفتوحة”، مؤكدة أن عدم استيراد الوقود فورا سيؤثر على نظام الصرف الصحي الذي وضعته اليونيسف لمكافحة الكوليرا وهذا الأمر سيؤثر على حوالى 6 ملايين شخص يعيشون في محافظات معرضة لخطر الكوليرا.

وكان مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة قد طلب من التحالف العربي، انهاء الحصار المفروض منذ الإثنين على البلاد المعرضة الى أكبر مجاعة في العقود الأخيرة، وسجلت منظمة الصحة العالمية، في الفترة الممتدة من 27 أبريل حتى 8 نوفمبر 2017، 913741 حالة يشتبه بأنها تعاني من الكوليرا و2196 حالة وفاة بسبب الكوليرا. وبدأت الاعداد تتراجع منذ أسابيع.