بنها - أ ش أ

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات يرافقه محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، اليوم الجمعة، موقع تصادم قطار (شبين القناطر/ المرج) مع سيارة على مزلقان كفر شبين ما أسفر عن مصرع سائق السيارة والإطاحة بالسيارة لمسافة بعيدة.

وأكد وزير النقل -خلال تفقده موقع الحادث اليوم الجمعة- إنه ناقش مع المحافظ إمكانية دراسة وضع حلول لتوسعة المزلقان وحل مشكلته حيث يعاني المزلقان من ضيق في المساحة وذلك لتلافي أي مشكلات مستقبلية، حيث سيتم دراسة إقامة نفق أو كوبري علوي أو توسعة المزلقان لحل مشكلات مرور السيارات عليه.

ووجه الوزير بسرعة رفع آثار الحادث واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث وتشكيل لجنة فنية من الوزارة لمراجعة كافة المزلقانات الموجودة علي الخط.

وقررت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال بنها بضبط وإحضار عامل المزلقان الذي كشفت التحقيقات تغيبه عم محل عمله وقت الحادث،وأنه ترك عمله دون انتظار تسليم الوردية لزميله الآخر، وقام بالتوقيع مكانه بالحضور.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام قطار بسيارة نقل على مزلقان كفر شبين “خط الشرق” وخروج القطار عن القضبان، وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير الأمن.

وتبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 320 القادم من المرج إلى القاهرة وعند مزلقان كفر شبين فوجىء قائده بسيارة نقل تعبر المزلقان فاصطدم بها ما أسفر عن مصرع قائدها وإصابة مرافقه، وخرج جرار القطار عن القضبان مما تسبب في توقف حركة القطارات على “خط الشرق”.