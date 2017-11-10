مدريد - أ ش أ

أمر قاض إسباني بالإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل التي أمضت ليلة أمس في السجن على خلفية التحقيقات في تهم تمرد بعد أن دفعت كفالة مالية.

وقالت المحكمة العليا في إسبانيا -حسبما ذكرت احدى القنوات الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- إن فوركاديل دفعت كفالة قدرها 150 ألف يورو ووقع القاضي على قرار الإفراج عنها.

كان القاضي قد أمر بسجن فوركاديل وأربعة نواب آخرين في البرلمان يوم الخميس ولكنه حدد كفالة لإطلاق سراحهم بعد أن وافقوا على الابتعاد عن ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل أو ممارسته في إطار الدستور.

جدير بالذكر أنه تم توجيه تهم التمرد والتحريض وإساءة استخدام المال العام إلى مسئولين كتالونيين في أعقاب موافقة البرلمان الكتالوني في 27 من أكتوبر الماضي على إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا. وكان رئيس الإقليم كارلس بويجديمونت ومعه أربعة من وزرائه السابقين قد فروا إلى بلجيكا بعد أن أطاحت بهم السلطات الإسبانية.