أخبار مصر - د.هند بدارى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة طلبات تفعيل صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.

وتقديرا لدورهم فى استقرار العملية التعليمية بالجامعات فقد ناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بتاريخ 26 أكتوبر الماضي هذا الموضوع ، وقرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة مطالب موظفي الجامعات الحكومية بشأن دعم صندوق تحسين أوضاع العاملين.

ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة يوم الاثنين المقبل؛ لبحث طلبات العاملين بالجامعات الحكومية، وبناء على ما تنتهي إليه هذه اللجنة سوف يوجه د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خطابًا إلى السيد وزير المالية بهذه المطالب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه المقبل ما تنتهى إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ومنها مطلب دعم الصناديق الخاصة بالجامعات الحكومية لصندوق تحسين أوضاع العاملين.