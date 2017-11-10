القاهرة - أ ش أ

يترأس رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، مع نظيره التونسي يوسف الشاهد صباح بعد غد الأحد فعاليات الدورة ال` 16 للجنة العليا المصرية التونسية، التي تتضمن أيضا إقامة منتدي الأعمال المصري التونسي، الذي يعقد غدا السبت، بمشاركة 18 شركة تونسية، ويترأس أعماله كل من وزيرة التجارة والتعاون الدولي الدكتورة سحر ونصر وعن الجانب التونسي وزير التجارة عمر الباهي.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى القاهرة غدا يرافقه وفد وزاري يضم كلا من وزير التجارة، ووزير النقل رضوان عيادة، ووزير الخارجية صبري بشطبجي،إضافة إلى عدد من المسئولين ورجال الاعمال التونسيين .

يذكر أن الدورة 15 للجنة المشتركة – التي عقدت في تونس، سبتمبر 2015 – اختتمت بتوقيع11 برنامجا تنفيذيا للتعاون في قطاعات التربية والثقافة والسياحة والبيئة والبحث العلمي والشباب والرياضة، بجانب توقيع 4 مذكرات تفاهم في قطاع الإعلام والبورصة والموارد المائية والتنمية الإجتماعية وحماية المستهلك.